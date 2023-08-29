德国男偷卖无人机零件至俄罗斯 遭当局逮捕

（法新社柏林29日电） 一名德国和俄罗斯双重国籍男子疑似违反禁令，将用于军事设备的电子零件卖到俄罗斯，包括俄军目前攻击乌克兰所用的无人机零件，他今天因此遭到德国当局逮捕。

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德国联邦检方在声明中表示，这位公布身分为华德玛．W.（Waldemar W.）的男子透过他在德国西部开设的一家公司，自2020年1月至今年3月间26度出口相关零件给一家俄罗斯军事设备制造商。

德国检方指出，嫌犯供应的货品，是俄罗斯海鹰-10（Orlan 10）无人机的一个常用零件，而这款无人机正是「俄罗斯武装部队目前使用于乌克兰」的军事设备。

早在俄罗斯去年2月全面侵略乌克兰之前，欧洲联盟（EU）在2014年因莫斯科非法并吞原属乌克兰的克里米亚（Crimea）而对俄国实施的制裁措施，已经涵盖这款零件。

德国检方表示，嫌犯此后为了躲避禁运令，先从国外将相关货物进口至德国，再转运至2家俄罗斯空壳民间公司，接着这些公司再确保将零件转寄给本案的俄国军事设备制造商。

去年俄乌战争爆发后，嫌犯据称藉由虚设的国外收货人将发货地改到中东的杜拜和波罗的海国家立陶宛等地点。检方估计，相关犯罪贸易额达71万5000欧元（约新台币2467万元）。

© 2023 AFP