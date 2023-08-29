海地牧师率众游行黑帮地盘抗议 信众遇袭伤亡惨

（法新社太子港28日电） 海地警方今天表示，福音派教会在首都太子港游行，抗议帮派犯罪扰乱教区时，遭黑帮成员开火，确切死伤人数不明。

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法新社报导，帮派控制太子港（Port-au-Prince）多数地区，不时犯下绑架和谋杀等罪行，令民众惶惶不可终日；今天这起攻击是太子港发生的最新一起帮派暴力事件。

这场游行是由毕士大池（Piscine de Bethesda）福音派教会领袖齐多尔（Marco Zidor）牧师组织策划，他召集群众朝太子港北部迦南帮（Canaan）成员盘据的地区前进，其中有些人手持弯刀或棍棒。

然而，当游行队伍抵达时，疑似帮派成员使用自动武器开火。这个帮派释出的录影画面显示，许多遗骸散落各处。

法新社与一名教会成员取得联系，但他表示「目前无法提供任何讯息」。

海地国家警察（Haitian National Police）今天谴责这起「令人遗憾的悲剧」，还说当局曾试图避免这场血腥屠杀。警方拉起安全警戒线，并试着说服教区居民停止活动，「以避免与持有大量武器的匪徒发生流血冲突」。

声明说：「尽管如此，示威群众依然绕过安全线…到达目标地点，与帮派成员对峙。」

警方表示，双方冲突「导致数名示威者遭枪杀，数人受伤。有些信众被扣为人质」。

检察官萨莫尔（Roosevelt Zamor）今天将幸存的齐多尔传唤到案，讯问他有关涉及导致信众死亡的指控。

人权组织杰克莱尔基金会（Je Klere Foundation）呼吁检方严惩肇事者，并指出「在布道中煽动暴力是犯罪行为，海地刑法明文规定应予以惩处」。

联合国本月稍早表示，自今年初以来，海地已有2400多人因帮派暴力猖獗而丧命。

帮派控制太子港约8成地区，绑架勒索、劫车、强暴和武装盗窃等暴力犯罪屡见不鲜。 （译者：纪锦玲）

© 2023 AFP