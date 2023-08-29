联合国报告：东南亚数十万人遭拐卖 被迫进行网路诈骗

（法新社日内瓦29日电） 联合国（UN）今天表示，东南亚有数十万人被犯罪集团胁迫进行网路诈骗，往往受到酷刑威胁。

广告 继续浏览后续

法新社报导，联合国在一份报告中指出，许多人被拐卖从事网路犯罪活动，并遭遇酷刑或性暴力等严重侵犯人权的行为。

联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）说：「被迫参与这些诈骗活动的人，在被迫犯罪的同时也遭受着非人道待遇。」

「他们是受害者，不是罪犯。」

报告表示，由于网路诈骗的秘密性，以及政府当局反应的分歧，东南亚网路诈骗危害的规模难以衡量。

然而，报告也指出，据可靠消息来源，缅甸全国至少有12万人可能被软禁，被迫进行网路诈骗。

报告还提及，估计在柬埔寨大约有10万人受害。

至于东南亚其他国家，寮国、菲律宾和泰国被认定为主要目的地或中转地，至少有数万人涉及网路诈骗。

联合国表示，这些诈骗中心每年产生高达数以十亿计美元收入。

受害者来自东协（ASEAN）国家、中国大陆、香港、台湾、南亚以及更远的非洲和拉丁美洲。

报告称，尽管女性和青少年也是受害者，大多数被贩运从事网路诈骗的人是男性。

© 2023 AFP