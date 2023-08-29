1973年杀害左翼民谣歌手 智利7军人定谳

（法新社圣地牙哥28日电） 智利的法院今天将7名被控1973年杀害人气民谣歌手维克多哈拉的军人判刑定谳，7名被告如今均已年迈。维克多哈拉当年在独裁者皮诺契特靠军事政变上台后遇害。

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1973年9月11日，由美国中央情报局（CIA）支持的军事政变推翻时任总统阿言德（Salvador Allende），由独裁者皮诺契特（Augusto Pinochet）上台；隔天40岁的维克多哈拉（Victor Jara）被捕。

数日后维克多哈拉的尸体被人发现，身上有44个弹孔。生前他与5000名政治犯一起被关押在一座体育馆内，惨遭拷问、刑求和杀害。

身为吉他歌手的维克多哈拉，手指还被枪托和靴子压碎。

维克多哈拉是智利共产党党员，也是马克思主义总统阿言德的左翼「人民团结」（Popular Unity）联盟死忠支持者。

当时一同被捕的还有33岁的国家典狱长、共产党党员吉洛卡（Littre Quiroga），也被发现陈尸在维克多哈拉附近，身上有刑求痕迹。

今天的判刑确认退伍军人若弗雷（Raul Jofre）、迪姆特（Edwin Dimter）、哈瑟（Nelson Haase）、贝思克（Ernesto Bethke）、贾拉（Juan Jara）和查康（Hernan Chacon），就杀害维克多哈拉和吉洛卡各判刑15年，所犯绑架再各判10年。

另一涉案被告米罗（Rolando Melo）则因掩盖罪行判刑8年。

这些人2018年定罪，3年后被上诉法院加重量刑，全案今天由最高法院定谳。

维克多哈拉是一位和平主义歌手，歌词讲述爱和社会抗议，从爱尔兰摇滚天团U2到美国传奇歌手巴布狄伦（Bob Dylan）等音乐人都受他启发。

© 2023 AFP