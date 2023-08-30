中国新地图宣称拥广大南海主权 马来西亚拒绝承认

（法新社吉隆坡30日电） 中国新公布的地图宣称拥有马来西亚海岸外南海水域的主权，吉隆坡当局今天表示拒绝接受，这是两国因北京当局对这处水道强硬态度而起的最新口水战。

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每年有数兆美元的船运贸易通过南海，而中国声称拥有几乎整个南海的主权，不顾国际法庭裁决认定中方立场并无法律依据。

马来西亚、菲律宾、越南和汶莱对南海主权的主张也有部分重叠，美国则派遣海军舰艇通过南海，以维护国际海域的航行自由。

中国于本周发布了「标准地图」，地图中包含其对南海的单方主张，与马来西亚沿着婆罗洲（Borneo）、沙巴（Sabah）和砂拉越州（Sarawak）海岸外的专属经济海域（EEZ）重叠。

马来西亚外交部在声明中表示：「『中国2023年版标准地图』所示中国对南海的主权主张涵盖了马来西亚的海域，马来西亚对此并不承认。」

吉隆坡当局称南海问题「复杂且敏感」，表示这项争议必须根据国际法，「和平、理性地透过对话解决」。

马来西亚也表示，支持为南海订定行为准则（Code of Conduct）。东南亚各国正就南海行为准则进行谈判。

吉隆坡当局2021年为对中国调查船进入马来西亚专属经济海域活动表达抗议，曾召见中国驻马来西亚大使。

© 2023 AFP