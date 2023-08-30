乌克兰基辅遭飞弹攻击2死1伤 春天以来最猛烈攻击

（法新社基辅30日电） 乌克兰首都基辅军政机关负责人波普科（Sergiy Popko）今天说，基辅一早遭飞弹袭击，造成两人丧命。军政机关表示，这是基辅自春天以来经历的最猛烈攻击。

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波普科在通讯软体Telegram说，根据初步报告，基辅市中心的舍甫琴科区（Shevchenkivskyi）有残骸从空中掉落，造成两人丧命，另有一人受伤。

基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）也在Telegram写道，已在一栋非住宅建物内「找到两名男性死者」。

克里契科没有提及他们的死因，也未说明这两名男子是否就是波普科提到的两名罹难者。

基辅市军政机关表示，防空系统已在基辅上空摧毁超过20个无人机和飞弹目标，这波密集攻击是春天以来针对基辅所发动的「最猛烈袭击」。

军政机关表示：「基辅自春天以来从未经历如此猛烈的攻击…共有超过20个敌方目标被防空武力摧毁。」

军政机关稍早警告要小心飞弹攻击，还说防空系统正在运作。

当地时间清晨5时，法新社记者在基辅市中心听到至少3次非常响亮的爆炸声。

波普科说，有残骸掉落在基辅南部达尔尼茨基区（Darnytskyi）的商业大楼，紧急救援单位已赶赴现场。

© 2023 AFP