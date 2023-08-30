印度G20峰会将登场 当局派人扮猴驱猴防闹场

（法新社新德里30日电） 印度官员紧锣密鼓准备下周登场的20国集团（G20）峰会，为防止四处出没的猕猴闹场，当局出动了一支「人扮猴」队伍，并竖立猴型立牌，以赶走这些不速之客。

广告 继续浏览后续

新德里市政局出动了30多人扮演猴子，模仿攻击性较强的叶猴吼叫声。叶猴是体型较小猕猴的天敌，猕猴横行破坏印度首都新德里绿意盎然的政府官署地区。

新德里市政局副主席乌帕德亚（Satish Upadhyay）今天告诉法新社：「我们不能将猴子从他们的栖息地赶走，所以我们必须出动一支30至40人的队伍，训练他们吓跑猴子。」

「我们将在代表团下榻的每家饭店安排人员，以及在通报目睹猴只的地点。」

尽管在这个以印度教徒为主的国度，猴子受到尊重，但猴子也带来令人头痛的问题，经常破坏花园、办公室和民宅屋顶，甚至为了抢走食物而攻击人类。 数十年来，新德里街头由人带着经过训练的叶猴巡逻，但在法院裁定将叶猴关在笼中的作法太残忍后，这种人猴巡逻的情况已不复见。

在新德里的其他地区，警卫利用弹弓和棍子赶走这些动物。

猴群也很聪明，街头上竖立的猴型立牌放送着猴子的声音，不消3天，就会被这些灵长类识破而被撕烂。

有人不免质疑这些驱猴政策能否发挥作用？印度时报（Times of India）即于今天问道：「要多少叶猴立牌才能改变猴子的想法。」

© 2023 AFP