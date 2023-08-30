原住民入宪赋权公投10月登场 澳洲总理吁选民投下赞成票

（法新社雪梨30日电） 澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，将于10月14日举行具里程碑意义的原住民权利公投，为澳洲与其原住民少数群体的关系缔造一个决定性时刻。

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澳洲选民将以公投决定是否支持修宪建立「国会之声」（Voice to Parliament），一个针对影响原住民和托勒斯海峡（Torres Strait）岛民议题，向国会提供建言的原住民委员会。

澳洲对宪法做出任何修改，都须举行全国公投。

艾班尼斯在为这场具约束力的公投敲定日期时表示：「那一天，每个澳洲人都将有个千载难逢的机会，让我们的国家团结在一起，你们可以让这个国家变得更好。」

「我敦促所有澳洲人投下赞成票。」

倘若公投通过，澳洲原住民将首次获得宪法承认。

他们也将获得宪法赋予的权利，就影响其自身事务的法律给予国会议员建言。

目前，「国会之声」支持率在民调中落后，让各界担心公投失败可能损害种族间的关系，伤害澳洲在全球的声誉，并浪掷一个难得机会，来减少社会中普遍存在的不平等。

支持派认为，投下赞成票将有助修复与原民社区的紧张关系，让国家更为团结；若干反对者则主张，此举将导致澳洲因种族不同而分裂，并将过多权力交给原民机构。也有人认为，「国会之声」将沦为仅具象徵性而无实权的组织。

澳洲公投立法的门槛很高，公投的全国赞成票必须超过50%，且6个州中至少4州的赞成票超过50%才能通过。

在过去19次公投中，44项修宪提案仅8项成功过关。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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