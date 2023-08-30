总统大选后爆发政变 中非国家加彭5大重点一次看

（法新社加彭自由市30日电） 中非国家加彭26日总统大选结果显示，现任总统阿里．彭戈获胜，未料一群高级军官透过国营电视台宣布选举结果无效，称军方已掌权。以下是法新社整理有关加彭的5个事实：

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● 彭戈家族统治超过半世纪

这个中非小国自1960年脱离法国独立至今已63年，其中超过55年由同一家族统治。

现年64岁的阿里．彭戈（Ali Bongo Ondimba）在26日举行的选举寻求赢得第3个任期。他的父亲欧玛．彭戈（Omar）在掌权近42年后，于2009年去世，由他接手。

1967年掌权的老彭戈有「盗贼统治者」之称。他是世界上最富有的人之一，而财富来自加彭的石油。

2018年10月，阿里．彭戈传出中风，之后神隐10个月，消失在公众面前。这一事件引发认为他不适合再执政的说法，并引起一场小规模的未遂政变。

● 盛产石油

按人均国内生产毛额（GDP）计算，加彭是非洲最富有的国家之一，这主要归因石油收益和仅有230万人口。

1970年代，加彭在海上发现有大量石油蕴藏，因此建立起强大的中产阶级，素有「中非小公国」之称。石油占加彭财政收入的60%。

但根据世界银行（World Bank）数据，1/3人口仍生活在每天生活费5.5美元（新台币175元）的贫困线以下。

● 非洲的「伊甸园」

加彭国土面积约88%覆盖森林，为大猩猩、水牛、黑豹、大象、黑猩猩和其他物种提供栖息地。

自诩为「最后伊甸园」的加彭已成为中非地区保护野生动物的主要倡导者。这个地区的野生动物正遭受战争、栖息地受破坏和野味交易的打击。

彭戈2002年设立13座国家公园，共占国土面积约11%。

● 拥有戒毒良药

加彭森林中发现一种药效强大的根类植物，被用来制造一种药物，号称是潜在的海洛因和古柯硷成瘾治疗剂。

这种鹅花树（iboga）的根具有致幻作用，高剂量可能产生类似LSD、麦司卡林（mescaline）或安非他命（amphetamine）的作用，并导致焦虑、极度忧虑和幻觉。

但药丸形式的这种药物伊玻盖因（ibogaine）也因帮助一些吸毒者戒除毒瘾而获得好评。

● 前锋足球明星

加彭国脚奥巴梅扬（Pierre-Emerick Aubameyang）曾为英超豪门切尔西足球队（Chelsea Football Club）效力，在他的全盛时期，曾是世界上数一数二优秀的前锋。

2018年，他从德国甲级联赛多特蒙德足球队（Borussia Dortmund）转会至英超兵工厂（Arsenal），1年后成为英超联赛并列最佳射手。

由于纪律问题，奥巴梅扬被革除兵工厂队长资格，也与兵工厂解约，之后他转会到西班牙甲级足球联赛巴塞隆纳（Barcelona），然后是切尔西，最后加盟法国甲级足球联赛劲旅马赛队（Olympique de Marseille）。

© 2023 AFP