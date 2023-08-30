报告：欧盟上半年化石燃料能源产量创新低

（法新社巴黎30日电） 智库Ember Climate今天报告，尽管绿色能源仍难以填补供需缺口，欧洲联盟（EU）今年上半年化石燃料能源产量已创下新低纪录。

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法新社报导，自俄罗斯去年2月入侵乌克兰后，天然气供应混乱，在电价高涨的情况下，欧盟用电量缩减4.6%，连带影响煤和天然气发电量下滑。

Ember分析师艾温（Matt Ewen）表示：「化石燃料减少是时代的标志。」

根据Ember报告，煤发电量缩减23%，5月首次低于欧盟总发电量的10%。

报告指出，尽管天然气价格自去年「危机高峰」下跌，仍是2021年上半年价格的2倍。

用电量减少，是因为几乎所有欧盟成员国于去年11月至今年3月期间为因应能源价格上涨而采取的紧急措施。

根据报告，这段期间的工业需求也呈下滑趋势，尤其在德国。

Ember表示，化石燃料目前占「电力结构中的比例为历来最低」，为33%。

化石燃料使用与去年同期相较下滑最多、超过30%的欧盟国家包括葡萄牙、奥地利、保加利亚、爱沙尼亚和芬兰。

但Ember警告，需求缩减导致化石燃料使用下降，并非「可持续或理想」的状况。

艾温说，未来需求预料会攀升，必须加速用替代能源取代化石燃料。

今年上半年的太阳能发电较去年同期增加13%，风力发电则增加4.8%。

在电力供应结构方面，丹麦和葡萄牙的再生能源发电占逾75%，希腊和罗马尼亚的再生能源发电也首度超过50%。

不过，报告指出，虽然干净能源使用成长，仍不足以填补化石燃料使用下滑造成的缺口。

艾温说：「亟需大力推动（干净能源），尤其是太阳能和风力发电，以在整个欧洲为具有韧性的经济巩固基础。」（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2023 AFP