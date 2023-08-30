教宗访问蒙古牧灵 也着眼地缘政治目标

（法新社梵蒂冈30日电） 教宗方济各明天将访问蒙古，这是一个意想不到的国际牧灵选项。遗俗绝尘的蒙古天主教人口不多，但这个年轻民主国家处在列强之间的地缘政治地位，使得这趟访问有其战略意义。

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考量到蒙古在这个不稳定地区的战略位置和中立地位，教宗方济各（Pope Francis）之所以要走访这个人口稀少、佛教徒为主的国家，可能着眼于让它成为帮助教廷与蒙古邻国中国、俄罗斯搭桥的管道之一。

从义大利罗马到蒙古首都乌兰巴托（Ulaanbaatar）得飞9小时，外界也会将86岁教宗此行视为对他的毅力考验而加以密切关注。6月动过疝气手术的方济各走路时还会疼痛。

前苏联卫星国蒙古于1992年成为民主国家，330万人口中估有约1400名信徒，堪称举世最年轻、规模最小天主教社群。

根据教廷，蒙古天主教会仅有25名神父（其中只有两位为蒙古籍）、33名修女，阵容包括枢机主教团中最年轻成员。

方济各将到访正在经历快速都��化的乌兰巴托，此行代表这位耶稣会士支持跨信仰对话的同时，也渴望对远离罗马、大体上堪称死角的偏远地区传扬福音。

教宗27日表示：「这将是拥抱一个教会小团体的时机，它在人数上少，但在信德和爱德上充满活力。」

8月31日至9月4日的行程自然有其地缘政治目标，这是无庸置疑的。

位在美国华府的乔治城大学（Georgetown University）柏克利宗教、和平与世界事务研究中心（Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs）的资深研究员艾利（Paul Elie）认为，教廷的长期思维就在于「对不是势不可违的国家进行布局、保持开放态度」。

「如果走访蒙古可以让整个区域保持大门敞开，那将会是一趟负面因素相对少的有效出击。」

© 2023 AFP