涉嫌泄漏机密文件 巴基斯坦前总理遭延押

（法新社巴基斯坦阿托克30日电） 巴基斯坦的法院今天下令将前总理伊姆兰汗（Imran Khan）延押，原因是他涉嫌泄漏机密文件。此前一天，一名法官在另一起贪污案中谕令让伊姆兰汗保释。

广告 继续浏览后续

自去年遭罢黜以来，巴基斯坦最受欢迎的政治人物伊姆兰汗已卷入一系列法律案件，他称这些案件是出于政治动机，阻止他参与即将举行的大选。

今天在狱中进行短暂听审后，他的律师萨夫达（Salman Safdar）告诉法新社，根据殖民时代的「政府机密法」（Official Secrets Act），伊姆兰汗将被延押2周。

伊姆兰汗在8月初因贪污罪被判3年徒刑，这起案件在昨天被暂缓执行，但当局仍以涉嫌外泄文件案，将他关押在位于首都伊斯兰马巴德（Islamabad）以西约60公里的阿托克（Attock）监狱。

根据巴基斯坦联邦调查局（Federal Investigation Agency）报告，这起案件与一份电文有关，伊姆兰汗曾以这份电文为证据，声称他被罢免是美国阴谋的一部分，并获得军方当局支持。

华府和巴基斯坦军方否认了这个说法。

© 2023 AFP