瓜地马拉种子党遭停权 要求推翻决议

（法新社瓜地马拉市29日电） 瓜地马拉总统当选人阿雷巴洛所属的种子党遭停权后，该党今天要求最高选举法院推翻停权决议。

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瓜地马拉最高选举法院（Supreme Electoral Tribunal, TSE）28日应检察官要求，下令暂时将种子党（Semilla）停权。阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）称此举是政治迫害，此事也受到美国和欧盟的批评。

种子党律师葛瑞罗（Juan Gerardo Guerrero）今天告诉记者，该党正要求法院撤销决议。

64岁的阿雷巴洛是名社会学家，也是前外交官，他在瓜地马拉8月20日的总统大选决选中，意外地获得压倒性胜利。

瓜地马拉选民希望由新面孔掌权，阿雷巴洛竞选时力倡反对政府贪腐，这样的诉求似乎引起选民的共鸣。

在投票之前，检察官试图将种子党停权，并下令突袭搜索该党办公室。

6月25日首轮投票后，法官欧瑞亚纳（Fredy Orellana）在检察官卡鲁奇切（Rafael Curruchiche）要求下，下令选举法院将种子党停权，等候该党党员注册疑似异常的调查结果。

欧瑞亚纳和卡鲁奇切都在美国的「贪腐人士」名单上。

当时法院表示，在选战进行之际，不能将政党停权。但在投票结束后，法院决议暂时将种子党停权。

分析人士告诉法新社，此举不会影响阿雷巴洛在明年1月就职，但会对种子党在国会的工作造成影响。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）表示，美国政府「仍对那些试图破坏瓜地马拉民主的人还继续采取的行动感到忧心。」

针对种子党的举措，在瓜地马拉引发多起抗议检察总长波拉斯（Consuelo Porras）的活动，而波拉斯同样被美国视为「贪腐」的一员。

阿雷巴洛将接替贾麦岱（Alejandro Giammattei）成为瓜地马拉总统，结束12年来该国由右翼政府统治的局面。

© 2023 AFP