金砖国家扩员再增6国 美视为敲响警钟非威胁

（法新社华盛顿29日电） 随着金砖国家（BRICS）扩员，美国赶着改善向开发中世界传递的讯息，但华府仅有少数人认为，这个获中国支持的集团构成立即威胁。

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由巴西、中国、印度、俄罗斯与南非组成的金砖国家上周在峰会中同意接纳6个新成员，在大型新兴经济体对抗由西方主导的秩序时，中国国家主席习近平称这是历史性时刻。

金砖国家在约翰尼斯堡会面时，美国总统拜登政府重申将透过世界银行（World Bank）与国际货币组织（International Monetary Fund）增加向开发中世界提供资金的承诺。

拜登的国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）矢言将在即将于新德里举行的20国集团（G20）峰会上，努力改革总部设于华府的贷款机构，从而强化获美国支持的G20和印度所扮演的角色。G20将富裕国家和贫穷国家集结在一起，而印度则是金砖国家和G20的重要成员国。

美国也一再强调俄罗斯退出获联合国支持的黑海谷物协议；这项协议让乌克兰得以将谷物出口到开发中世界。由于西方优先向基辅提供价值数以十亿计美元的武器，使得一些开发中国家对西方的立场感到怀疑。

在公开场合上，华府淡化金砖国家扩员造成的影响，仅表示各国可以选择自己的伙伴。

苏利文注意到金砖国家中存有广泛的政策分歧。他稍早向记者表示：「我们并不认为金砖国家会演变成与美国或其他人对抗的某种地缘政治对手。」

但专家说，金砖国家的扩员至少表明了必须另辟蹊径解决未满足需求的要求，就算不是针对安全层面，也跟经济层面有关。

美国华府智库昆西研究所（Quincy Institute）全球南方国家（Global South）计画主任席朵尔（Sarang Shidore）说，新兴国家是在寻找美国主导秩序的「替代方案而非取代方案」。

他说：「这向美国传递了一个讯息，这些落差正在造成伤害，我们的国家不只是对此提出抱怨，或在一旁吹毛求疵，而是在实际上采取行动，试图填补这些空缺。」

© 2023 AFP