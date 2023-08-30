127年老水管爆裂扰乱交通 纽约市区大淹水

（法新社纽约29日电） 惊人的大水灌入美国纽约「时报广场」（Times Square）旁繁忙的地铁站，起因是一条古老的总水管今天在使用超过一世纪后破裂。

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纽约大都会运输局（Metropolitan Transportation Authority）发布影片和照片，显示大水于当地时间凌晨3时左右，涌入曼哈顿（Manhattan）中心的「时报广场－42街」（Times Square-42nd Street）站。

大都会运输局表示，整个上午共有180万加仑的水涌入地铁站内。

在早上通勤的交通尖峰时期，淹水问题持续扰乱纽约市一些最繁忙的路线运行，包括1号线、2号线、3号线。

纽约市公共运输局（New York City Transit）表示，爆裂的水管是1896年安装的20�贾鞴芟摺４笏�也淹没了市中心街道，积水深达数�肌

事发后，当地交通中断，供水也被切断，数百名大都会运输局人员和工程师忙着抽水和清理。截至中午，一切才恢复正常。

纽约地铁系统始于1868年的地面列车，1904年开始营运地下路线，是全世界最庞大复杂的地铁系统之一，全年无休，每天24小时营运，但在一个人口超过850万的大都市中，纽约地铁的基础设施往往显得残破不堪。

时报广场周围满是大量霓虹灯广告看板和招牌，每年都吸引数以百万计的观光客。

© 2023 AFP