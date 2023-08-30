88名中国公民涉及网爱诈骗 遭印尼警方逮捕

（法新社印尼巴淡岛30日电） 印尼警方今天表示，数十名中国公民因涉嫌经营网路爱情诈骗集团而在印尼被逮捕，该集团使数百名在中国的受害者深陷泥淖。

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印尼警方昨天根据中国同行情报，在廖内群岛省（Riau Islands）巴淡市（Batam city）的一个工业园区逮捕了83名男子和5名女性。

警方表示，该网路爱情诈骗集团敲诈数百名中国受害者，其中许多人是公职人员。

廖内群岛省警方发言人扎瓦尼（Zahwani Pandra Arsyad）今天告诉法新社：「我们正在调查受害者中是否有印尼人。如果没有，诈骗者将立即被驱逐出境。」

诈骗者在视讯通话中假装对受害者有感情。

女诈骗犯被指控引诱受害者，接着在视讯通话期间要求受害者从事与性有关的行为，其他犯罪同伙则负责录下影片。

而后诈骗犯会开始勒索受害者，威胁受害者如果拒绝汇钱给他们，便会将影片外流至社群媒体。

目前还不清楚这个网路爱情诈骗集团已经经营多久，以及敲诈了多少钱。

警方此前曾表示，在中国打击国内网路诈骗后，许多诈骗者已转移到印尼和其他东南亚国家。

2019年，印尼警方在一起骗取受害者高达数百万美元的网路诈骗案中，逮捕了85名中国公民以及6名本国人。

© 2023 AFP