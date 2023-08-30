CNN节目惹议收视率下滑 找来前BBC高管担任执行长

（法新社纽约30日电） 美国有线电视新闻网（CNN）今天宣布，英国资深媒体人汤普森（Mark Thompson）将担任下任CNN执行长。此前，CNN曾因编辑台决定饱受抨击，正努力扭转收视率下滑的局面。

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法新社报导，CNN母公司华纳兄弟探索（Warner Bros. Discovery）发表声明指出，汤普森将于10月9日起出任CNN执行长，

此前，汤普森曾担任英国广播公司（BBC）总裁及纽约时报公司（The New York Times Company）总裁兼执行长。

汤普森将接替今年6月下台的CNN前总裁暨执行长李克特（Chris Licht）。他是在去年加入CNN，上任仅一年多就闪电下台

李克特因为编辑台决定受到抨击，包括让美国前总统川普上「CNN市民大会」（CNN Town Hall）节目，期间川普重申2020年总统大选发生舞弊，并且嘲弄CNN主持人柯林斯（Kaitlan Collins）。

CNN试图吸引更多共和党观众，但收视率持续下滑，在川普上「CNN市民大会」节目后，CNN的处理方式饱受批评。

© 2023 AFP