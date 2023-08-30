IAEA：福岛排放核处理水 不会对民众构成危险

（法新社斯德哥尔摩29日电） 联合国国际原子能总署（IAEA）署长今天指出，日本福岛第一核电厂所排放核处理水的氚浓度在预期水准之内，不会对民众构成危险。

广告 继续浏览后续

国际原子能总署署长葛罗西（Rafael Grossi）访问瑞典首都斯德哥尔摩（Stockholm）期间告诉法新社：「到目前为止，我们已经能够确认首批排放的核处理水中，不含任何达到有害水准的放射性核种。」

福岛核灾是全球最严重的核事故之一，日本在事发12年过后，于上周开始将核处理水排入太平洋，未来数十年将逐步排放相当于540座奥林匹克游泳池水量的核处理水。

葛罗西说：「（核处理水）最初排放情形符合我们预期…不过我们将持续（监测）…直到最后一滴排完为止。」

国际原子能总署24日对于日本排放经稀释的核处理水进行独立分析，结果显示氚浓度「远低于每公升1500贝克的容许限值」，远低于日本国家安全标准。

尽管日本一再坚称排放的核处理水无害，但此举已引发日本渔民恐慌并触怒中国，中国已暂停进口日本海鲜。

葛罗西也谈到国际原子能总署与伊朗的合作，表示在核设施安装摄影机的进展过慢。

2022年6月伊朗基于和西方国家关系恶化，切断核设施的内多部监视摄影机的讯号，德黑兰当局今年3月矢言重启监控装置。

针对伊朗核计画的发展状况，国际原子能总署预计近期将发布最新报告。（译者：徐睿承/核稿：张茗喧）

© 2023 AFP