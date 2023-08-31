加彭强人之子遭推翻 首都民众欢腾

（法新社自由市30日电） 加彭政变领导阶层于26日争议性大选过后发动政变，推翻以64.27%得票率赢得第3任期的阿里．彭戈（Ali Bongo Ondimba），接着指派军事将领恩古玛（Brice Oligui Nguema）出任过渡总统。

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军事政变终结了彭戈家族（Bongo family）55年统治之后，恩古玛这位经验丰富又广受同袍爱戴的精锐共和国卫队领袖，以胜利之姿被军队高高举起，

阿里．彭戈被软禁在家，恩古玛成为非洲最新一位军事领导人之际，首都自由市（Libreville）和经济枢纽让蒂尔港（Port-Gentil）街头都有欢欣鼓舞的庆祝活动。

48岁的恩古玛自2019年以来一直是共和国卫队这支加彭最强大军队的首长。知情人士表示，恩古玛充满魅力且备受爱戴。

身为加彭维安部队的基石，恩古玛敦促小彭戈改善他部下的工作和生活条件，包括设备升级、资助军人子女学校，并翻修居住空间。

根据加彭民主党消息来源，种种措施让恩古玛赢得同袍的尊敬和赞同。

这名消息来源说，恩古玛「话不多，但备受部下赞赏。他是尤利乌斯．凯撒（Julius Caesar），而尤利乌斯．凯撒关心军团士兵过得好不好」。他指的是后来集大权于一身的凯撒大帝。

© 2023 AFP