华勒斯请辞英国国防大臣 由能源安全大臣接任

（法新社伦敦31日电） 英国首相办公室今天表示，7月宣布将于下次内阁改组前请辞的英国国防大臣华勒斯（Ben Wallace）已辞去职务，将由能源安全大臣夏普斯（Grant Shapps）接任。

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英国首相苏纳克（Rishi Sunak）在写给今年53岁的华勒斯信中，赞扬他任内表现出的「奉献精神与能力」，称他在西方盟国支持乌克兰对抗俄罗斯方面担负起主导的角色。

苏纳克写道，「你为我国做出卓越贡献」，并称华勒斯在「先于他人看出（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）的真实意图」。

「在俄罗斯人发动攻势前，你为基辅争取武器的决定，对于乌克兰人抵御入侵的能力影响甚钜。」

退役陆军军官华勒斯先前曾被英国选为北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）的继任人选。

但他未能获得关键的美国支持来取代其位，目前史托腾柏格在北约秘书长的任期已获延长。

在英国议会任职长达18年的华勒斯，是继前首相邱吉尔（Winston Churchill）以来，任期最久的保守党国防大臣。

英国首相办公室随后宣布，国防大臣一职将由现任能源安全大臣夏普斯接任。

© 2023 AFP