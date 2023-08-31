南非约翰尼斯堡建物恶火 74死61伤

（法新社约翰尼斯堡31日电） 南非最大城市约翰尼斯堡市中心一栋被违法住房占据的5层楼建筑物深夜发生恶火，当局今天表示一共有74人死亡，其中包括12名孩童，另有61名伤者送医治疗。

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这起事件是全球近年死亡人数最多的火灾之一。官员表示，建筑物的一道安全门前发现了成堆遗体，由于门开不起来，导致民众无法逃生。

约翰尼斯堡所在地的豪登省（Gauteng）鉴识单位首长姆帕拉札（Thembalethu Mpahlaza）表示，现场一共寻获74具遗体，其中24具为女性，40具为男性，10具因烧焦无法辨识。

他在记者会上说：「有12名孩童也卷入这起悲剧。」

这栋市政当局所有并登录的建筑物位于犯罪猖獗的贫民区。

约翰尼斯堡市当局表示，建物被弃置后变成违法住房。一名居民则说，里面住的多半是外国人。

28岁幸存者布培（Kenny Bupe）因探访友人，一度受困火场。他说：「我很感恩自己能活下来，很多人在跑，试图找到消防出口，许多人最后因为吸入浓烟死掉。」

布培告诉法新社，他跟一群人成功破坏一扇锁起来的防火门，安全逃出建筑物，还有一些人选择跳窗逃生。

火势扑灭后，烧焦的窗户外挂着一条条逃生用的毯子和床单。

目击者还说有爸妈把婴儿抛到街上，希望孩子能够活命。现年25岁的对街居民卡特雷哥（Mac Katlego）表示：「有人接住这些婴儿，也有人（帮他们）放了床垫。」

傍晚时分，救难人员为搜救行动收尾，接着将现场交由警方处理。

© 2023 AFP