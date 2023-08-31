国营油气公司：玻利维亚天然气输出恐告罄

（法新社玻利维亚拉巴斯30日电） 南美洲国家玻利维亚一名高层官员今天表示，由于缺钱投资探勘新的蕴藏，玻利维亚主要收入来源的天然气有告罄之虞。

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玻利维亚国营石油公司YPFB总裁多加森（Armin Dorgathen）在东部城市圣克鲁斯（Santa Cruz）告诉媒体，2014年以来玻利维亚的天然气产量出现下滑。

多家森还说：「然而探勘计画却不多。」

玻利维亚总统阿尔斯（Luis Arce）29日警告，天然气产量将下降直至「触底」。

阿尔斯在大城奥鲁洛（Oruro）的一场公开活动时说：「我们的天然气储量少了很多。这些储量尚未得到补充，从而没法产出更多天然气。」

据多加森称，玻利维亚的天然气产量从2014年的每天5900万立方公尺下降到如今的3700万立方公尺。

除供应国内市场外，玻利维亚另向阿根廷及巴西出售天然气。

根据独立机构「玻利维亚外贸研究所」（Bolivian Institute of Foreign Trade）数据，玻利维亚2022年靠销售天然气赚进约29.7亿美元（约新台币947亿），比当地的采矿或农业更赚钱。

多加森表示，今年投资于天然气勘探作业的费用约6.69亿美元（约新台币213亿）。

玻利维亚在时任总统莫拉莱斯（Evo Morales）任内的2006年，将天然气储备收归国有，此前一直握于西班牙、英国、巴西和阿根廷的公司手中。当时莫拉莱斯称座落于一片「天然气海」的玻利维亚，有能力为整个地区提供天然气。

© 2023 AFP