墨西哥2024总统大选 反对派联盟推女性候选人

（法新社墨西哥市31日电） 墨西哥反对派联盟今天提名来自商界的女性参议员加维斯（Xochitl Galvez）成为明年总统大选候选人。这名直言不讳的原住民基层参议员期盼成为墨国第一位女总统。

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加维斯获提名，使得墨国明年总统大选皆是女性候选人角逐的可能性提高。她可能与墨西哥市前任女市长薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）一较高下，薛恩鲍姆被认为是2024年6月代表执政党竞选总统的热门人选。

60岁的加维斯曾是电脑工程师，也是白手起家的商人；她经过民调及联盟内部竞争后获得提名。

加维斯曾多次与即将卸任的总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）发生冲突；罗培兹欧布拉多自诩为弱势群体捍卫者。

加维斯经常强调自己的独立性。她曾说：「没人可控制我，甚至包括我的丈夫。」

这位反对派人物曾领导一个支持原住民儿童与妇女的基金会，也不吝公开谈论自己的家庭状况。

加维斯的父亲有酗酒问题，她的一个姊妹则因涉嫌参与帮派被防范性拘留长达11年。

墨西哥「改革日报」（Reforma）28日发布的一项民调显示，有46%的受访者表示会投票给薛恩鲍姆，而31%的人则称将支持加维斯。（译者：纪锦玲)

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