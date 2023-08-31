安理会延长马利制裁提案 俄罗斯否决

（法新社纽约联合国总部30日综合外电报导）旨在让联合国专家团队续留马利的提案，今天遭到俄罗斯否决。这些专家指控外国部队涉及大规模虐待，暗指与俄罗斯有关的佣兵组织「瓦格纳集团」。

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联合国安全理事会15个成员国中13国支持的提案，把预定本周到期的制裁延长一年，并让专家们续留马利。

但俄罗斯动用否决权，阻止马利前宗主国法国与阿拉伯联合大公国主导的这项提案。中国弃权。

俄罗斯驻联合国大使涅班济亚（Vassily Nebenzia）指出，制裁于2017年首次实施，旨在支持长期陷入困境的马利达成和平协议。

专家小组批评马利军队及其「外国安全伙伴」（明显是指瓦格纳）的行动后，西方大国指责俄罗斯报复。

8月提交给安理会的报告指出，据称马利武装部队及其外国和当地盟友对妇女实施的暴力行为，是有系统且有组织的行动。

美国特使伍德（Robert Wood）表示，没有专家监督的制裁将使所有的努力起不了效用。

伍德说：「俄罗斯试图取消专家小组的授权，以压制瓦格纳在马利行动这个令人不安事实的揭露。」

他补充说：「太多人继续遭受暴力与俄罗斯行动之苦，安理会未能更新解决这场危机的一些最重要的国际倡议。」

即将到期的制裁措施禁止违反2015年和平协议者旅行并冻结其资产，实施力度有限，且只有8人受到制裁。

俄罗斯已接受延长制裁，坚持此为最后一次，并希望专家小组立即结束。

© 2023 AFP