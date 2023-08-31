检方：川普2011至2021每年净资产浮报数十亿美元

（法新社纽约30日电） 美国纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）今天表示，美国前总统川普（Donald Trump）在2011年至2021年间，每年都浮报自己的净资产浮报多达数十亿计美元。

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詹乐霞办公室先前曾要求川普缴纳至少2.5亿美元（约新台币79.5亿元）罚款，为支持这场民事诉讼，詹乐霞在提出的文件中声称，川普和他的部分合伙人交给银行及保险公司的数字「严重夸大」，藉此「取得并维持更有利的贷款及保险条件」。

这份文件宣称，川普这种做法为他带来「数以亿计美元的不义之财及利益」。

詹乐霞针对川普提出的诉讼可追溯至去年，当时她指控川普、川普子女以及川普集团（The Trump Organization）的业务涉及税务及金融诈欺。川普目前有望代表共和党参选2024年的美国总统大选。

川普和他的子女也被控低报川普集团旗下高尔夫俱乐部、高级饭店等其他资产的价值，以降低税务支出。

此案将于今年10月2日展开庭审，并于9月22日举办初步听证。然而民主党籍的詹乐霞正设法让法官根据今天提交的文件，在进入实质审理前对此案做出心证。

检方指控川普于2011年至2021年，包括他在任总统的数年期间，每年将名下净资产灌水17%至39%，相当于每年浮报8.12亿美元至22亿美元。

川普集团今年1月在一起刑事税务和金融欺诈案件中，遭纽约州法官裁罚160万美元。

川普目前正为他在担任总统前、任职期间及卸任后的行为，而面临4起刑事指控，包括纽约州、乔治亚州的案件，以及2起分别在佛罗里达州和华盛顿州的联邦案件。

川普先前曾公开谴责此案属政治迫害，并称非裔的詹乐霞是名「种族主义者」。（译者：徐睿承/核稿：张茗喧）

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