白宫：俄国与北韩密商军购 拟用于俄乌战争

（法新社华盛顿30日电） 美国白宫今天表示，俄罗斯正积极与北韩进行秘密军火协商，以取得俄乌战争所需的大量武器弹药和物资。

广告 继续浏览后续

法新社报导，白宫国家安全会议发言人柯比（John Kirby）表示，「俄国和北韩之间的军火协商正积极展开」，并称此次协商一大重点是为俄军提供火炮弹药。

柯比指出，尽管北韩不认，但去年北韩曾提供步兵火箭和飞弹给俄国，供俄国佣兵组织瓦格纳集团（Wagner Group）使用。

柯比说，俄国国防部长萧依古（Sergei Shoigu）最近曾访问北韩，设法为俄乌战争取得更多弹药。

柯比告诉记者：「（萧依古）那次访问以来，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）和北韩领导人金正恩已透过信件往来，允诺加强双方合作。」

美国、英国、南韩和日本在联合国（UN）发布联合声明指出，任何这类交易都将违反联合国安全理事会（UNSC）禁止与北韩进行军火交易的决议，当时莫斯科也已投票认可这项决议。

声明中表示：「俄国正就一项潜在的交易进行协商，拟向北韩购买大量各式弹药用以对付乌克兰…这些潜在交易可能也包括有助于俄国国防工业基础的原物料。」（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP