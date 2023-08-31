美国印尼展开年度联合军演 英法澳日星派员参加

（法新社印尼巴纽旺宜31日电） 数千名印尼和美国部队今天展开为期2周的联合演习，他们将与来自5个国家的盟友一同参与确保亚太地区稳定的军事演习。

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美国及其亚洲盟国对于中国逐渐强硬的态度表达越来越多担忧，但华府表示，这些演习没有针对任何国家。

这项名为「超级嘉鲁达之盾」（Super Garuda Shield）的年度演习在东爪哇（East Java）的巴鲁兰（Baluran）揭开序幕，有超过2000名美军参与。印尼军方则派出2800名官兵参加。

印尼国军总司令尤多（Yudo Margono）今天上午主持演习的开幕式。

美国太平洋陆军司令佛林（Charles Flynn）在声明中表示：「超级嘉鲁达之盾2023奠基于去年的巨大成功。这场联合多国训练演习展现了我们的集体承诺和有志一同的团结，使印太地区更加稳定、安全、和平、自由、和开放。」

为期2周的演习将在东爪哇多处训练地点进行，来自澳洲、日本、新加坡、法国和英国的人员也会参加。

演习内容将包含专家学术交流、专业发展研讨会、指挥与管制模拟、两栖演习、空降作战、以及模拟占领机场。

美国大使馆在声明中表示，还将进行以实弹射击做为结束的联合实地训练。

© 2023 AFP