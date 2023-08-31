非洲国家军方相继夺权 3年8次政变

（法新社巴黎30日电） 加彭军方今天废止总统彭戈（Ali Bongo Ondimba）的地位，任命卫队指挥官恩古玛（Brice Oligui Nguema）担任过渡总统。非洲这片动荡的大陆自2020年8月以来已发生8次政变。

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● 2023年加彭

彭戈家族已统治加彭55年，他在今年8月26日大选中胜出，但反对派称大选存在舞弊。军方之后在国家电视频道上宣布解散行政机关、关闭国界。彭戈目前正被软禁。

● 2023年尼日

今年7月26日，尼日民选总统贝佐姆（Mohamed Bazoum）遭卫队成员推翻，卫队领袖蒂亚尼（Abdourahamane Tiani）接管权力。

西非经济共同体（ECOWAS）同意派遣待命部队「恢复宪政秩序」，同时寻求外交途径解决。

尼日的新军事统治者拟议，在权力还给文人领袖前，实施最长3年的过渡期。

● 2022年布吉纳法索两度政变

布吉纳法索去年经历两次政变。

2022年1月，中校达米巴（Paul-Henri Sandaogo Damiba）率领的叛军逮捕总统卡波雷（Roch Marc Christian Kabore）；9月30日，军方宣布革除达米巴职务，改由上尉特拉奥黑（Ibrahim Traore）担任过渡总统，直到2024年7月举办总统大选。

● 2021年苏丹

自独裁者巴席尔（Omar al-Bashir）下台后，苏丹军方和文人领袖就共揽大权。在双方经历数周紧张关系之后，军事领袖柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）率领的部队于2021年10月25日发动新的政变。

今年4月15日，柏罕与他的前副手达加洛（Mohamed Hamdan Daglo）之间爆发战争，至少5000人丧命。

● 2021年几内亚

中校顿波雅（Mamady Doumbouya）2021年9月率领的叛军掌控了几内亚，并逮捕总统康得（Alpha Conde）。

顿波雅承诺会在2024年底之前把权力还给民选文人领袖。

● 2020年、2021年马利两度政变

马利总统凯塔（Ibrahim Boubacar Keita）2020年8月被军事领袖推翻。2021年5月，在临时政府的文人领袖将军人从多个重要职位上调离后，马利军方再次夺权。

领导这两次政变的上校戈伊塔（Assimi Goita）承诺会在2024年2月之前举办不受干预的选举。

© 2023 AFP