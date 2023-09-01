关键债权人表决前 穆迪调降碧桂园信用评等

（法新社北京31日电） 国际信评机构穆迪（Moody's）今天调降碧桂园信用评等，目前这家债台高筑的中国房地产开发商正与债权人谈判，以避免债务违约。中国房地产业经历前所未见的危机之际，这家向来被视为财务稳定的房地产业巨擘今年8月初时，曾两度无法支付利息。

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若在9月初的30天宽限期到期前仍未付款，碧桂园面临违约风险。

碧桂园还必须偿还39亿元人民币（新台币171.2亿元）债券贷款，未来几天即将到期。

根据彭博（Bloomberg）报导，债券持有人必须于晚间10点针对一项延后付款的提议进行表决。

碧桂园未立即就表决结果置评。这项表决原订8月25日进行，但到最后一刻决定延期。

彭博事后引述私人债权人讨论报导，31日的表决再延后24小时。

穆迪在31日表决截止时间的前几个小时表示，将碧桂园信评由Caa1调降至Ca，表示其债务款项「具高度投机性，且很可能或非常接近违约」。

穆迪高级副总裁曾启贤（Kaven Tsang）指出：「调降信评和展望负向，反映碧桂园流动性吃紧和违约风险升高，以及公司债券持有人的追偿前景可能黯淡。」

根据穆迪，碧桂园料想将「没有足够的内部现金来源，以应对即将到期的海外发行债券」。

按去年销售业绩，碧桂园为中国最大房地产开发商。穆迪此前调降碧桂园信评是在8月10日，将其信评由B1降至Caa1。

碧桂园8月30日公布财报，上半年共亏损489亿元人民币，让外界对这家公司可能出现灾难性违约深感忧虑。穆迪在碧桂园公布半年报隔天调降其信评。

截至2022年底，碧桂园负债估计达1.43兆元人民币。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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