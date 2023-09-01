印度日本等亚洲国家创高温纪录 澳洲冬季1910年以来最热

（法新社曼谷1日电） 气象当局今天表示，从盛夏的印度到冬季的澳洲，亚洲各地都正经历着破纪录高温，其中澳洲出现1910年有进行记录以来的最高冬季均温，这是气候变迁造成冲击的新例证。

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法新社报导，闷热高温与气候科学家长期以来的警告一致。同时，从希腊到加拿大，多个国家正为创纪录高温和致命野火而奋战着。 在全球最多人口国家印度，官员表示，今年8月是有记录的100多年以来最炎热且最干燥的8月。

8月是南亚雨季的中间月份，而印度的雨季降雨占全年雨量8成。尽管8月期间印度北部豪雨造成致命水灾，整体降雨情况却远低于历年平均值。

印度气象局（India Meteorological Department）指出，8月平均降雨量只有161.7毫米，比2005年8月创下的纪录还少30.1豪米。印度举国暑气蒸人，高温没有缓和迹象。

印度气象局表示：「降雨量极不足、雨季疲弱的天气条件是主因。」

日本当局今天也说，今年是自从1898年有进行记录以来最热的夏天。

日本气象厅指出，北部、东部和西部各地6月到8月气温比平均值「高出许多」，许多地方「不只是最高温，连最低温」也创历史新高。

即使是正在过冬天的南半球国家澳洲，今年6月到8月平均气温也来到摄氏16.75度。

澳洲气象局（Australian Bureau of Meteorology）表示，这比1996年创下的纪录略高，也是澳洲自从1910年有进行记录以来的最高冬季均温。

© 2023 AFP