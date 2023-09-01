（法新社蒙古国乌兰巴托1日电） 罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）今天抵达蒙古国展开访问，这是首次有教宗访问这个夹在中、俄之间的广袤内陆国家。

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蒙古国以佛教徒居多；全国330万人口中，天主教徒仅约1400人，规模极小。86岁的方济各今天到访，展现对这些天主教徒的支持。

不过这趟访问也具有地缘政治战略意义。这是教宗去年9月访问哈萨克后，1年内第2度访问相关区域，被视为鼓舞蒙古国脆弱的民主，且访问蒙古可能有助教廷推进与中、俄间关系。

现居亚洲的天主教学者陈立邦（Michel Chambon）告诉法新社：「这显然是罗马教廷关照中亚、不弃之于俄中不顾的行动。」

此行对促进梵蒂冈与中俄关系方面也至关重要。俄国至今仍未对教宗发出邀请。

陈立邦表示：「这是不离不弃，藉此提醒他们『我来了』！这也代表不只是在罗马坐等事情发生，而是主动应对。」

教宗从罗马出发，飞9个小时后于当地时间9月1日上午抵达蒙古国首都乌兰巴托（Ulaanbaatar），休息一天后，明天行程包括参加欢迎仪式、会晤蒙古国总统呼日勒苏赫（Ukhnaa Khurelsukh）和总理奥云额尔登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）。

另教宗2日也会首度向当地有关当局、外交官员和民间社会人士发表演说，并于2日稍晚会见天主教徒。

© 2023 AFP