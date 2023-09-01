民主刚果镇压反联合国示威 至少48死75伤

（法新社民主刚果果玛31日电） 根据消息人士与法新社今天取得的官方文件，刚果民主共和国镇压东部反联合国抗议活动造成至少48人丧命、另有75人受伤，伤亡人数比先前公布的高出许多。

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刚果士兵昨天阻止一个宗教派别在果玛市（Goma）针对联合国维和部队举行示威。本地消息人士说，军队进入一个广播电台与礼拜地点后，起初据传约有10人死亡。一名警察也在暴力冲突中遭私刑处死。

但法新社今天取得的内部军方文件显示，包含遭杀害的警察在内，在这波事件中丧命的人数为48人，另有75人受伤，伤亡人数获得安全官员证实。

民主刚果政府今晚发布声明说，「有43人死亡、56人受伤、158人遭到逮捕，包括教派领袖在内，政府支持军方稽查人员展开的调查…以将犯案者绳之以法」。

今天在社群媒体流传的两段影片似乎显示，刚果士兵将多具遗体丢到军方车辆后头，有些罹难者倒卧在血泊之中。这些影片尚未经过证实。

人权观察（Human Rights Watch）在声明中说：「刚果安全部队开枪击毙数十名抗议人士，另造成数十人受伤。」刚果资深研究员费西（Thomas Fessy）说，民主刚果部队「似乎朝群众开抢，以阻止他们举行示威，这种执行禁令的方法极度冷酷且不合法」。

人权观察表示：「下令使用非法致命武器的高阶军官应该被停职、调查，并在公平与公开的审判中追究其责任。」

刚果民主共和国东部30年来饱受民兵暴力蹂躏，这是1990年代与2000年代区域战争遗留的问题。此区的联合国维和任务规模和斥资费用都在全球排名前列，每年预算约达10亿美元（约新台币321亿元）。

但联合国在这个中非国家遭受严厉批评，许多人认为维和部队未能成功阻止冲突爆发。在各界讨论驻刚果维和部队「联合国稳定刚果民主共和国特派团」（MONUSCO）何时该离开时，民主刚果爆发了这起最新冲突。

© 2023 AFP