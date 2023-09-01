药物过量年夺11万条人命 美拨款逾百亿元防治

（法新社华盛顿31日电） 白宫今天表示，美国计划提拨逾4.5亿美元（约新台币144亿元）新资金，用以打击药物过量的现象；尽管美国药物成瘾危机严重，但白宫提到，因此丧命的人数已渐趋平缓。

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法新社报导，根据美国疾病管制暨预防中心（CDC）数据，2022年3月至2023年3月期间，约有11万人因药物过量而丧命；自1999年以来，已有超过100万人因药物过量死亡。

即便如此，白宫全国毒品管制政策局（Office of National Drug Control Policy）主任古普塔（Rahul Gupta）今天对媒体表示：「在2019年至2021年药物过量案例急遽增加之后，2022年的情况已趋于平缓，这显示我们的努力正在发挥作用。」

但他坦承，死亡人数增加的情况放缓，并不反映与芬太尼（fentanyl）相关的死亡案例。芬太尼是一种强效的合成类鸦片药物，正充斥美国毒品市场，也是导致美国大多数药物过量情况的原因之一。

古普塔又说：「使用芬太尼过量的死亡人数正在增加，因为（这种物质）供应量更为致命，但因其他药物过量而死亡的人数正在减少或持平。」

白宫声明提到：「（总统）拜登与（副总统）贺锦丽（Kamala Harris）的政府宣布提拨逾4.5亿美元，用于加强预防、减少伤害、治疗和支持康复服务，并打击非法毒品走私。」

新资金将拨给各州和地方治疗中心，协助更准确地搜集数据、公共服务公告，以及反毒品交易措施。

其中约8000万美元将用于打击乡村地区的类鸦片药物成瘾，这是情况最严重的地区；措施包括扩大纳洛酮（naloxone）的取得管道，这是一种可缓解类鸦片药物过量问题的药物。（译者：纪锦玲）

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