走私极危物种运往亚洲 西班牙查获18公吨欧洲鳗

(法新社马德里31日电) 西班牙警方今天表示,在一次打击极危物种走私的大规模行动中,查获18公吨的欧洲鳗(Anguilla anguilla),总计欧洲各地警方破获25公吨将运往亚洲的走私鳗鱼和鳗苗。

广告 继续浏览后续

西班牙国民警卫队(Guardia Civil)透过声明指出,在欧洲刑警组织(Europol)协调的「历史性」行动中,各地警方逮捕了256名走私嫌犯。这场行动涉及法国和葡萄牙在内的32个欧洲国家。

声明提到,整批走私鳗鱼以在西班牙查获的为大宗,当地警方破获3个涉及鳗鱼贸易的有组织犯罪集团,查扣18公吨欧洲鳗,并逮捕30名嫌犯。

声明写道:「警方查出为了把鳗鱼出口至亚洲而专门成立的空壳公司,这些公司将鳗鱼混装成其他冷藏产品。」

声明还说,这些鳗苗在黑市售价可高达每公斤9000欧元(约新台币31万元)。走私者通常将鳗苗装入塑胶袋并藏进行李中,它们可以在这样的环境下存活长达42个小时。

欧洲鳗族群过去30年来已经骤减90%,因为人类开发湿地并拦截河水兴建水坝,夺去欧洲鳗生长和觅食的栖地。由于这种鱼类利润丰厚,专家忧心,犯罪集团可能会使欧洲鳗彻底灭绝。

欧洲鳗自2009年起就受到濒临绝种野生动植物国际贸易公约(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)的保护。

© 2023 AFP