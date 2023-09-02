尼日首都尼阿美爆发数千人示威 要求法军撤离该国

（法新社尼阿美2日电） 数千人今天在尼日首都尼阿美（Niamey）发动示威，要求前殖民统治者法国按照6月夺取政权的军政府要求撤离军队。

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数个反对法国军事存在的民间组织发出呼吁后，大批抗议者聚集在法国士兵驻扎的基地附近，手上高举「法国军队离开我们的国家」的标语。

下午，许多人加入示威活动。尼阿美郊区法国军事基地附近的一个交叉路口聚集了密集的人群，示威活动随之加剧。

尼日军政府昨天猛烈抨击法国，指责巴黎支持该国遭驱逐总统之举属于「公然干涉」，抗议者也举行了类似集会表示支持。

尼日军方于7月26日发动政变、罢黜总统贝佐姆（Mohamed Bazoum）后，西非国家经济共同体即对尼日实施制裁，并扬言若尼日未能经由谈判恢复文人统治，将诉诸最后手段采军事干预。

巴黎表态支持贝佐姆后，与尼日的关系迅速恶化。法国是该国的前宗主国兼打击圣战的盟友。

法国目前在尼日驻有约1500名士兵。8月3日，尼日军政府宣布废除与法国的军事协议，但巴黎以合法性为由未予理会。

尼日军政府8月25日还要求法国驻尼日大使伊特（Sylvain Itte）在48小时内离境，但遭法国拒绝。

© 2023 AFP