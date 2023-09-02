抗议声浪不断 诺贝尔颁奖典礼决定不邀俄大使

（法新社斯德哥尔摩2日电） 在一片反对声浪中，诺贝尔基金会（Nobel Foundation）今天宣布，取消邀请俄罗斯、白俄罗斯和伊朗大使参加今年在瑞典首都斯德哥尔摩举办的诺贝尔颁奖典礼的决定。

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在斯德哥尔摩举办年度诺贝尔颁奖典礼和宴会的诺贝尔基金会，因为乌克兰战争，去年决定不邀请俄国和白俄大使参加斯德哥尔摩主办的诺贝尔颁奖典礼。

由于伊朗镇压反政府抗议民众，诺贝尔基金会也对伊朗大使做出相同决策。

然而，诺贝尔基金会8月31日表示，将恢复过去作法，邀请所有与瑞典及挪威有正式外交关系的各国代表，引发一连串愤怒的反应。

诺贝尔基金会今天表示，这项决定是基于其信念，也就是「尽可能广泛地传播诺贝尔奖代表的价值观和讯息，是重要和正确的」。并提到，外界强烈的反应「完全掩盖了这个讯息」。

诺贝尔基金会在声明中说：「因此，我们选择重复和去年一样在常规外的作法，也就是不邀请俄罗斯、白俄罗斯和伊朗大使参与斯德哥尔摩的诺贝尔颁奖典礼。」

去年，挪威诺贝尔协会（Nobel Institute）依旧邀请所有大使参加在奥斯陆举办的和平奖颁奖典礼，诺贝尔基金会表示今年会再次这么做。

诺贝尔基金会指出：「如同以往，所有大使都将受邀参加在奥斯陆举行的典礼。」

© 2023 AFP