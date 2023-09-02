月球新坑洞 太空总署：恐由俄坠毁探测器撞出

（法新社华盛顿1日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）最近在月球发现了1个新的小坑洞，研判可能是约2周前坠毁月球表面的俄罗斯探测器造成。 NASA的这项发现是由月球轨道探测器（Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO）利用俄罗斯联邦太空总署（Roscosmos）所提供的「月球25号」估计坠毁点，比较坠毁前后之同地点影像所得出。

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俄罗斯睽违47年首次进行登月任务，随着「月球25号」探测器于8月19日坠毁，俄罗斯盼以率先于月球南极软着陆之姿，恢复其停摆已久月球计画的希望也随之破灭。

人类首次在月球极地软着陆的成就最终是由印度实现，印度于8月23日完成「月球飞船3号」（Chandrayaan-3）任务，目前正利用所携带「普拉冈」（Pragyan）探测车探索月球极地区域。

NASA的「月球轨道探测器」自2009年以来一直在月球上方的轨道运行，它于2022年6月拍摄了最新的「之前」照片，团队再将此照片与2023年8月24日拍摄的照片进行比对。 NASA在声明中表示：「由于这个新坑洞接近估计的月球25号坠毁撞击点，月球轨道探测器团队得出的结论是，它可能来自月球25号任务，而不是天然撞击物造成。」

新的坑洞直径约10公尺，距离「月球25号」预定着陆点约400公里。

NASA还希望未来根据阿提米丝（Artemis）计画重返月球，并且在月球上建立长期的科研基地。

© 2023 AFP