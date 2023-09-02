瓜地马拉总统当选人批国家机构「政变」 阻挠就职

（法新社瓜地马拉市1日电） 瓜地马拉总统当选人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）在其所属的种子党（Semilla）遭停权后，今天谴责国家机构为阻止他上台而「持续进行政变」。

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过去名气不高、64岁的社会学家阿雷巴洛以打击贪污的誓言，在8月20日总统大选中获得胜利。观察家认为，他的诉求使腐败的掌权人士感到慌张。

经过一场人们担心遭到干预的选战后，阿雷巴洛以58%得票率在8月28日由最高选举法院（Supreme Electoral Tribunal, TSE）宣布确认当选，但也决议暂时将其所属种子党停权。

阿雷巴洛在记者会表示：「有一群腐败的政治人物和官员拒绝接受这个结果，并发起破坏宪政秩序和侵犯民主的计画。」

「这些行动构成了一场政变，而这场政变是由本应保障我们国家正义的机构所推动。」

阿雷巴洛在首轮投票大爆冷门，闯进第2轮决选。选民厌倦了贫困、暴力和腐败，导致每年都有数以千计的人出国寻求更好的生活，当中许多人前往美国。

6月25日首轮投票后，法官欧瑞亚纳（Fredy Orellana）应检察官卡鲁奇切（Rafael Curruchiche）要求，下令选举法院暂时将种子党停权，等候该党党员注册疑似异常的调查结果。

欧瑞亚纳和卡鲁奇切都在美国的「贪腐人士」名单上，外国盟友则抨击他们干预选举进程。

当时法院表示，在选战进行之际，不能将政党停权。但在投票结束后，法院决议暂时将种子党停权。

阿雷巴洛表示：「我们看到的是一场持续不断的政变，司法机构被用来侵犯正义本身，嘲弄在选举中自由表达的民意。」

© 2023 AFP