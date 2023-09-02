美国国会山庄1月6日暴乱 另2名「骄傲男孩」遭判重刑

（法新社华盛顿1日电） 1名激进团体「骄傲男孩」领袖因参与川普支持者于2021年1月6日袭击美国国会山庄而遭处18年徒刑，另1名则被判处10年徒刑。

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对32岁的诺狄恩（Ethan Nordean）的处罚与国会山庄袭击案中最长的刑期相当，突显了他被判煽动阴谋罪的严重性。

45岁的佩佐拉（Dominic Pezzola）因妨碍国会等较轻罪名定罪，被判处10年徒刑。

华盛顿联邦地区法官蒂凯利（Timothy Kelly）作出上述判决的前一天，另外22名「骄傲男孩」毕格斯（Joe Biggs）与芮尔(Zachary Rehl) 也因参与国会山庄袭击事件，以煽动叛乱罪分别被判17年和15年徒刑。

凯利今天再次警告，「骄傲男孩」在试图阻止拜登于2020年11月总统选举中被确认为胜利者时，打破了美国和平民主权力移交的传统。

他们是根据川普宣扬的错误说法采取行动，即共和党因大规模投票舞弊而输掉选举。

司法部在声明中表示，就在1月6日之前两周多，「骄傲男孩」密谋阻止、阻碍和延迟选举团投票的认证，并以武力反对美国政府治理。

诺狄恩和佩佐拉在宣判前均表示悔恨，诺丁─被称为「骄傲男孩」防卫部门负责人─对自己的领导能力表达认错。

但据法庭目击者指出，被判刑几分钟后，佩佐拉举起拳头宣布「川普获胜」。

© 2023 AFP