哥伦比亚和平露曙光 政府与武装团体同意停火

（法新社波哥大2日电） 哥伦比亚政府以及境内一支武装异议人士组成的团体今天宣布，双方同意更新停火协议、加入和平谈判。

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法新社报导，联合声明并未具体说明停火协议多快会生效，但说双方将接着展开和平谈判。

总统裴卓（Gustavo Petro）和「中央参谋部」（Estado Mayor Central, EMC）负责人摩迪斯科（Ivan Mordisco）的声明指出，停火协议「将聚焦于降低冲突和暴力」。

EMC是哥国过去最大游击组织「哥伦比亚革命军」（FARC）残余势力所组的异议团体，尽管FARC已于2016年与政府签署和平协议并缴械，但EMC拒绝接受。

哥国政府与EMC先前的停火协议，在裴卓曾指控EMC在南哥伦比亚一个原住民部落处决了4名孩童和青少年之后，于今年5月终结。

今天的声明指出，停火协议将适用于境内各地，目的是将「民间社会」纳入「和平进程」之中。

声明指出，这场和平进程将由其他国家和国际组织进行监督。声明并未说明哪些国家，但点明的组织包括联合国、美洲国家组织（OAS）以及普世教会联盟（WCC）等。

© 2023 AFP