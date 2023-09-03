奔走各国释放人质囚犯 前美外交官李察逊逝世

（法新社华盛顿2日电） 美国「李察逊全球事务中心」今天发表声明指出，资深民主党政治人物、前美国驻联合国大使李察逊（Bill Richardson）昨晚在睡梦中安详离世，享寿75岁。

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法新社报导，李察逊生前曾任美国能源部长及新墨西哥州州长，同时也是美国政坛最引人注目的拉丁裔人士之一。他终其一生都在全球各地奔走，设法释放被关押在海外的美国人。

他被誉为美国外交界的「印第安纳琼斯」（Indiana Jones），并因敢于和名列美国「被放逐的国家」（pariah state）的强人领袖正面交锋而闻名，包括伊拉克已故总统海珊（Saddam Hussein）、古巴已故领导人卡斯楚（Fidel Castro）以及委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）。

美国总统拜登（Joe Biden）在声明中表示，「他愿意去见任何人、飞往任何地方，不惜一切代价」，并回忆李察逊「为了解救被囚禁在部分地球上最危险之处的美国人」所做的努力。

拜登说：「被北韩俘虏的美国飞行员、遭海珊关押的美国工作人员、被苏丹叛乱分子囚禁的红十字会工作人员，这些都只是李察逊协助返家的数十人当中的一部分。」

美国女篮明星格林纳（Brittney Griner）去年12月于俄罗斯获释，是李察逊最近一次参与交涉的事件。格林纳先前在俄国被控持有毒品入境遭判刑，后经美俄换囚协议而获释。

「李察逊全球事务中心」（The Richardson Center for Global Engagement）声明指出：「他终其一生都在为他人服务，无论在政府任职期间还是后来的职涯里，他都致力协助解救在国外被扣为人质或遭不当关押的人。」

多年来，李察逊赢得了「外交界神枪手」的美誉。

他在设法解救被关押在国外的人质或囚犯方面，曾数度留下知名的成功案例，但也屡遭挫折。

他与独裁人物的交涉，有时会招致维权人士的批评，指责他为不道德的政权提供合法性。

李察逊曾告诉法新社：「我不会令政府合法化…我只是个试图改变现状的人。」（译者：纪锦玲）

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