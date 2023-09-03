女王伊丽莎白二世逝世届周年 英国公布初步致敬计画

（法新社伦敦3日电） 英国政府今天宣布，初步规划于2026年为已故女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）打造一座永久纪念碑，并推出国家遗产计画以纪念她对英国的贡献。

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在位70年的女王伊丽莎白二世是英国在位期间最长的君主，她于去年9月过世，享耆寿96岁。英国政府此次拟议的致敬活动，将于伊丽莎白二世百岁冥诞时推出。

英国内阁办公厅（Cabinet Office）表示，新成立的「伊丽莎白二世女王纪念委员会」将思考并提供关于纪念碑及遗产计画的建议。

这个独立的纪念委员会将由伊丽莎白二世生前的私人秘书扬夫林（Robin Janvrin）主导，将顾及女王的一生、数十年来的公共服务以及她所支持的理念。

扬夫林指出，这项任命对他而言是「一项荣誉」，并表示「试图为后世描绘已故女王陛下在她长期统治期间对我国生活的非凡贡献，将是一项独特的挑战」。

高层王室成员、政治人物及其他人士和专家将获任命为委员会成员，协助发想并向继任的英国国王查尔斯三世（King Charles III）和英国首相苏纳克（Rishi Sunak）提出建议。

这个委员会也将在筹备过程中徵询公众意见。

英国政府表示，将支持相关提议并考虑资金来源选项。

© 2023 AFP