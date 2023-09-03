方济各访蒙古国 主持跨宗教对话

（法新社乌兰巴托3日电） 罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）今天将在访问蒙古国首都乌兰巴托的最后一天，展现他对跨宗教对话的支持。外界将方济各此次来访，解读为他试图与中国建立关系。

广告 继续浏览后续

86岁的方济各在今天上午的谈话中，聚集蒙古10位主要的宗教领袖。他以话中有话的方式，试图向蒙古的邻国，特别是中国，传达「灵修」对社会来说是健康、而非威胁的讯息。

蒙古是个年轻的民主国家，其宪法赋予人民宗教自由。

方济各昨天在蒙古国首都乌兰巴托（Ulaanbaatar）的圣彼得圣保罗主教座堂（Cathedral of Saints Peter and Paul）发表演说指出，天主教会没有政治目的，所以各国政府不需要担心。

他说：「有鉴于此，各国政府和世俗机关没必要害怕教会传福音，因为教会没有政治目的要推动，而是受到天主恩典的安静力量支持，想要传递慈悲和真理的讯息，目的是要促进所有人类的善。」

方济各演说时并未特别提及中国。

在拥有约330万人口的蒙古国中，只有约1400名天主教徒；该国仅有的25名神父中，只有2名蒙古人。

© 2023 AFP