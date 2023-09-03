瓜地马拉总统当选人政党停权 选举法院暂时撤销

（法新社瓜地马拉市3日电） 瓜地马拉最高选举法院今天表示，对总统当选人阿雷巴洛所属种子党的停权处分已经暂时撤销。

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今年稍早进行选举时，最高选举法院宣布，分成数个阶段进行的选举过程将于10月31日才正式结束，尽管目前投票已经结束而且已有当选人。外界认为这个日期徒具形式。

在阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）昨天谴责国家机构为阻止他上台而「持续进行政变」后，最高选举法院作出种子党（Semilla）遭到停权处分无效的裁定。

最高选举法院发言人拉米雷斯（Luis Gerardo Ramirez）表示：「在选举过程结束之前去挑战政治组织的地位，这既不合理也不明智。」

阿雷巴洛在总统大选首轮投票中爆冷出线，于第2轮投票中对决前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）。

6月25日首轮投票后，法官欧瑞亚纳（Fredy Orellana）在检察官卡鲁奇切（Rafael Curruchiche）要求下，裁定选举法院须将种子党停权，等候该党的政党成立登记疑似异常的调查结果。

卡鲁奇切声称种子党虚列数千名幽灵党员，2018年时的政党成立登记应属无效。

欧瑞亚纳和卡鲁奇切都在美国的「贪腐人士」名单上。

© 2023 AFP