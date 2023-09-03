碧桂园爆财务危机 大马开发案森林城市前景更悲观

（法新社马来西亚森林城市3日电） 中国最大民营房企碧桂园负债达1960亿美元，财务状况岌岌可危，在马来西亚投资千亿美元开发的建案「森林城市」原已销售欠佳，有如鬼城，如今前景恐更悲观。

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森林城市（Forest City）开发案位于马来西亚柔佛州（Johore）离岛，计画以1000亿美元（新台币约3兆1899亿元）在棕榈树林打造出人工城市，兴建数以万计住宅，目标锁定中国的中产阶级买家。

但这项开发案经历销售惨澹、中国货币管制、防疫封城和中国在大马扩大影响力引发公愤等问题，如今众多住宅居民聊聊可数，有人形容如同「鬼城」。

碧桂园目前背负1960亿美元（新台币约6兆2523亿元）负债，今年上半年破纪录净亏损人民币489亿元（约新台币2139亿元），若财务表现持续恶化，会有债务违约风险，使得马来西亚这项开发案的前途再度出现疑虑。

来自中国河南省的29岁赵姓住户5年前以43万美元（新台币约1371万元）买下「森林城市」一户公寓，他告诉记者：「我希望碧桂园能克服财务困境。如果没人来『森林城市』，我们没法在这里做生意。」

「森林城市」与新加坡隔海相望，是碧桂园豪赌的众多开发案之一，这些投资案曾让碧桂园声势冲上天，但如今恐将坠回现实绝境。

这项开发案是在中国「一带一路」计画下与大马一位苏丹的公司合作进行，目标是吸引70万居民，但如今只有约9000人入住。白天还可见建筑工人来去，但入夜后路上几乎见不到人，只有少数住宅亮灯。警卫说，多数买家不住在这里。

先前马国政府曾反对给外籍投资人居留资格，批评这项开发案只为外国人造镇。但因「森林城市」恐将沦为「蚊子建案」，现任总理安华（Anwar Ibrahim）介入希望挽救。他上周宣布，创设「金融特区」，以及提供特殊所得税率和多次入境签证等激励措施。

尽管如此，观察家认为，「森林城市」仍然面临重重困难。信用保险业者科法斯集团（Coface）的首席亚太经济专家欧韦良（Bernard Aw）说，碧桂园面临「流动性压力，这可能影响他们完成海外开发案的能力」。

「森林城市」距马来西亚首都吉隆坡约3小时车程，吸引的多是想一览摩登建筑造型和购买免税酒类的游客。来自新加坡的32岁游客拉文德兰（Denish Raj Ravindaran）说：「每个人来这都是为了买酒。我不会留在这里，这就像个鬼城，路上连路灯都没有，黑暗而且危险。」

© 2023 AFP