加国婚宴会场外惊魂 枪案酿2死6伤

（法新社蒙特娄3日电） 渥太华（Ottawa）一婚宴会场外的停车场昨天深夜发生枪击，加拿大当局表示，那起事件已造成2死、6伤。

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事发时会场内正在举行两场婚宴，一连串枪声让宾客大为惊慌、四处逃窜。

在婚宴现场接朋友的一名民众告诉法新社说：「当时一片混乱，大家没有往同一个方向跑，到处都是人。」

婉拒透露姓名的这名民众说：「接连听到好几声枪响后，传出民众尖叫声，接着停顿了一下子，然后传出更多枪响，我记得大概有15到16次的枪声。」

这起枪击发生于当地时间2日晚间10时21分，地点在婚宴大厅南端的停车场。

目击者表示，警察「要我们留在车里，我们不能离开现场」。

渥太华警方证实，死者为两名年纪分别26岁和29岁的男性，并说这两人都来自加拿大第一大城多伦多（Toronto）。

警方表示，6名伤者包含美国公民，均无生命危险。警方并未公开伤亡人员的身分。

警方表示，目前没有迹象显示这起血案是与「种族或宗教信仰有关的」仇恨犯罪，但尚未排除这方面的可能。警方表示，还没有厘清行凶动机。

截至今天下午，警方尚未逮捕任何嫌疑人。

加拿大暴力枪支犯罪自2009年以来增加了81%。

© 2023 AFP