土耳其通膨率飙至近60% 央行再面临大幅升息压力

（法新社伊斯坦堡4日电） 土耳其今天公布的官方数据显示，上月的年通膨率接近60%，这给央行带来进一步升息的压力，但持续升息可能激怒总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）。

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法新社报导，根据土耳其国家统计机构，在截至8月份的12个月里，物价涨幅高达58.9%，7月份的年通膨率则为47.8%。

最新数据将考验艾尔段的亲市场新团队在提高借贷成本方面，有多少空间可以发挥。

新兴市场经济学家艾希（Timothy Ash）在电邮评论中写道，土耳其的「通膨数据相当糟糕。这将（为央行）带来压力，要求其将政策利率从目前的25%进一步大幅上调」。

艾尔段长期反对高利率，因为他坚信高利率将加剧而非减缓通货膨胀。

去年，面对飙升的物价，艾尔段仍决定大幅削减利率，导致土国通膨率飙至85%。这场经济危机差点造成他竞选连任失败，但他提出大幅加薪，并推出一项预计花费数十亿美元的提前退休计画，在大选中再度获胜。

分析人士担心，除非艾尔段彻底改变路线，否则土耳其将陷入系统性危机。

为化解经济危机，土国财政部长希姆谢克（Mehmet Simsek）和新任央行总裁艾尔康（Hafize Gaye Erkan）已开始小心翼翼地扭转艾尔段的经济政策，并逐渐赢回外国投资人的信心。

艾尔康上月宣布将利率大幅调升至25%，艾尔段也宣布全力支持旗下团队的做法，不过，分析人士怀疑，艾尔段还会支持这项政策转变多久。

据土国媒体，艾尔段确信上月的利率决定只会维持「一段时间」，因此同意了艾尔康升息的决定。

© 2023 AFP