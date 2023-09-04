尼日群众集会第3天 要求法国驻军撤离

（法新社尼日首都尼阿美3日电） 尼日数以千计示威群众今天连续第3天集会，要前殖民宗主国法国撤离当地驻军。尼日军方今年7月政变夺权后也要求法国撤军。

广告 继续浏览后续

示威群众高喊「打倒法国！法国滚出去」。自军方7月26日发动政变以来，尼日首都尼阿美（Niamey）的示威集会就不断出现类似口号。

尼日军政府9月1日再次抨击法国，指责巴黎当局支持被罢黜的尼日总统贝佐姆（Mohamed Bazoum），是「公然干预」内政，之后就有数万人陆续加入一场示威，地点距离法军驻扎的尼日军事基地不远。

尼日曾是法国殖民地，也是法国后来打击伊斯兰极端分子的盟友之一，但两国关系在法方支持贝佐姆后迅速恶化。 法国在尼日约有1500名驻军，但尼日军政府上月3日废止与法国的军事协议，并宣布驱逐法国大使伊特（Sylvain Itte），还取消他的外交豁免权，称伊特威胁当地公共秩序。

尼日军政府当时要伊特在48小时内离开。不过法国总统马克宏（Emmanuel Macron）上月28日赞许伊特在尼日的表现，还说伊特会继续留在当地。

法方今天再度说明让伊特留在当地的理由。外交部长柯隆纳（Catherine Colonna）接受「世界报」（Le Monde）访问时说：「他是法国派驻尼日合法政权的代表。」

她还说，「我们无须听从一个没有合法性的部长所下的命令」，法国政府会确保伊特能「在安全无虞的情况下应对政变分子的压力」。

© 2023 AFP