新德里G20峰会期间 印度将在印中边界举行大型军演

（法新社新德里4日电） 印度今天启动大型军事演习，演习地点包括争议未解的中印边境地区，且在中国国家主席习近平即将缺席的新德里20国集团（G20）峰会期间，军演将持续举行。

广告 继续浏览后续

法新社引述一名不具名印度国防官员说法报导，这场名为「三叉戟」（Trishul）的为期11天军演主要在印度与巴基斯坦和中国接壤的北部地区举行，属于「年度训练演习」。

印度一直对北方邻国中国的军事扩张行动保持警惕。两国长达3500公里的边界一直是双方冲突的根源。

上周，一张中国标准地图纳入两国间有争议的地区，包括接近2020年中印爆发冲突地点的领土，导致紧张局势再次升高。

那次冲突后，两国派出数万名士兵，在「中印实际控制线」（Line of Actual Control）两侧集结。

印度总理莫迪（Narendra Modi）和中国国家主席习近平上月在南非金砖峰会举行了短暂的面对面会晤，但未举行双边会议。观察人士认为，这意味印中关系仍因边界对峙处于紧绷状态。

北京外交部发言人今天宣布，中国将由国务院总理李强代表，于9月9日至10日出席新德里的G20峰会。

与此同时，印度也在寻求与西方国家发展更密切的关系，包括「四方安全对话」（Quad）成员国美国、日本和澳洲，这些国家也正设法拉拢新德里，以与中国抗衡。

© 2023 AFP