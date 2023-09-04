曾与俄进行敏感谈判 乌梅洛夫将成乌克兰新国防部长

（法新社基辅2日电） 乌克兰总统泽伦斯基决定开除国防部长列兹尼科夫，让国家财产基金负责人乌梅洛夫接替；乌梅洛夫是克里米亚鞑靼民族主要成员，曾代表乌克兰与俄罗斯进行敏感谈判。

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乌梅洛夫（Rustem Umerov）1982年出生于苏联加盟共和国「乌兹别克苏维埃社会主义共和国」，并在孩提时期搬回乌克兰克里米亚（Crimea）。现年41岁的他于2004年开始涉足电信业，并于2019年当选国会议员。

乌梅洛夫曾担任克里米亚平台峰会（Crimea Platform）联合主席，这项国际外交努力目的在于扭转俄国2014年兼并克里米亚半岛一事。

多年来，乌梅洛夫一直担任克里米亚鞑靼人（Crimean Tatars）领袖达哲米列夫（Mustafa Dzhemilev）的顾问。克里米亚人口约200万，鞑靼人占其中12%至15%。

无论是在俄罗斯兼并克里米亚后，或在俄军全面入侵乌克兰后，乌梅洛夫都参与了与俄国官员的幕后会谈，包括高调的换囚与平民撤离计画。

在俄乌战争爆发的最初几周，他是与俄罗斯进行协商的乌克兰代表团成员，他也参与了在黑海建立一条人道走廊，让乌克兰粮食得以出口的谈判。

去年9月，乌梅洛夫被任命为乌克兰国家财产基金（State Property Fund）负责人，这是一个挑战性极高的职位，因为乌克兰国有资产私有化进程一直受到贪腐影响。

总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在宣布新防长人选的影片声明中表示，本周将召集国会议员对乌梅洛夫的提名进行表决。

他说，国会「很了解这个人，乌梅洛夫也不需要多做介绍」。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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